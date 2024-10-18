إصابة سائق فى مشاجرة بسبب خلاف على محل بمنطقة أبو النمرس بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

نشبت مشاجرة بين 3 أشخاص في أبو النمرس، بسبب خلافات متعلقة بشراء محل، مما أسفر عن إصابة أحد المتشاجرين، وتم نقله إلى المستشفى، وضبط المتهمين، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بين عامل وابنته، وبين سائق، بسبب خلافات على شراء محل، مما أدى إلى إصابة السائق.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

