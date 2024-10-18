إسبانيا تدرس عودة ارتداء الكمامة بسبب كورونا والأنفلونزا

كتبت ـ فاطمة شوقى

قالت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا جارثيا، إنه سيتم ارتداء الكمامات مرة أخرى بالمراكز الصحية والمستشفيات في حال تجاوز لمؤشرات المتعلقة بالأنفلونزا وكورونا خلال أشهر الخريف والشتاء المقبلة حسبما قالت صحيفة لاراثون الإسبانية.

وقالت مونيكا، عندما سئل عن احتمال عودة الكمامة إلى المراكز الصحية والمستشفيات فى إسبانيا: "الأدوات والتدابير التي لدينا ضد فيروسات الجهاز التنفسي هي التطعيم والنظافة والكمامة وإجراءات الحماية".

وأوضحت الوزيرة "إنها وثيقة فنية يجري العمل عليها في مختلف اللجان والعروض، لكننا أردنا توحيد المعايير الفنية والمعايير السياسية كما طلب منا المستشارون أنفسهم مرات عديدة".

وأكد أنه يتم العمل على هذا النص مع مناطق الحكم الذاتي لاستباق هذه المواقف ومنعها وأنه "ليس من الضروري أن تكون وزارة الصحة هي التي تخبر المجتمعات بما يجب عليهم فعله أيضًا".

وتأمل جارثيا أن بهذه الإجراءات تفادى ما يحدث من ارتفاع أعداد المصابين من خلال وضع الكمامة في المراكز الصحية، عندما ارتفع المنحنى بشكل كبير، فلابد من التحرك عاجلا.



