أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تضرب جنوب فرنسا تتسبب فى أضرار جسيمة.. فيديو

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اجتاحت فيضانات هائلة جنوب فرنسا اليوم /الجمعة/ وألحقت أضرارا جسيمة وتسببت فى انقطاع للتيار الكهربائى فى آلاف من المنازل بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أيام متتالية.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد وضعت 6 مقاطعات فى حالة تأهب قصوى (باللون الأحمر) إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت جنوبى البلاد. وتم خفض مستوى التحذير إلى اللون البرتقالى اليوم الجمعة مما يشير إلى أن منسوب المياه سينخفض مرة أخرى.

⚡🇨🇵 France: Worst floods in Rive-de-Gier, Loire this Thursday afternoon. The level has been falling since 2 p.m. pic.twitter.com/jWxyKIwgQa — election_watch (@ElectionWatch_s) October 18, 2024



وأعلنت اليوم /الجمعة/ وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر خلال تفقدها البلدات المتضررة فى إقليم "لوار"، "سقط 600 ملم فى بعض الأماكن، وهو ما يعادل هطول أمطار لمدة عام كامل فى باريس".



وأوضحت أن هذه الأحوال الجوية السيئة "غير مسبوقة " وهى بالتأكيد لها علاقة بالتغير المناخي، مضيفة أن هذا الوضع يمكن أن يتكرر وعلينا أن نستعد لذلك.



ولا يزال نحو 4 آلاف منزل بدون كهرباء، كما لا يزال ما يقرب من 3 آلاف من رجال الإطفاء متواجدين اليوم فى الأماكن المتضررة، بالاضافة إلى قوات الأمن، وتقوم مروحية تابعة للدرك باستطلاع المناطق المتضررة لتقييم الأضرار. وتم إغلاق طرق فى بعض المناطق.



وفى أرديش، أكثر المناطق المتضررة فى جنوب شرق فرنسا، ظلت جميع المدارس مغلقة اليوم، وتدخل رجال الإطفاء عدة مئات من المرات، لا سيما بطائرات الهليكوبتر لإنقاذ سائقى السيارات الذين يواجهون صعوبات فى التنقل.



وقد ضربت أمطار غزيرة - منذ أمس - أنحاء مختلفة من فرنسا، وخاصة جنوبى البلاد، تسببت فى أضرار مادية بالغة وخسائر بشرية فى العاصمة الفرنسية أيضا، حيث لقى رجل مصرعه إثر سقوط شجرة فى الدائرة 19 بباريس، بحسب مصدر فى الشرطة.



ووضعت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية منطقة "إيل دو فرانس" حيث تقع العاصمة الفرنسية فى حالة تأهب برتقالي، حيث هطلت أمطار غزيرة وبعض مناطق العاصمة ومحطات المترو غمرتها المياه.



وتتزايد مخاطر حدوث فيضانات وهطول أمطار غزيرة لليوم الثانى على التوالي. وأظهرت وسائل الاعلام الفرنسية المياه وهى تجرف سيارات وإشارات سير وتحولت طرق سريعة إلى مجرى مائى كبير.