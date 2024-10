أمطار غزيرة وفيضانات عارمة تضرب جنوب فرنسا تتسبب فى أضرار جسيمة.. فيديو

اجتاحت فيضانات هائلة جنوب فرنسا اليوم /الجمعة/ وألحقت أضرارا جسيمة وتسببت فى انقطاع للتيار الكهربائى فى آلاف من المنازل بعد هطول أمطار غزيرة على مدى أيام متتالية.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد وضعت 6 مقاطعات فى حالة تأهب قصوى (باللون الأحمر) إثر الأمطار الغزيرة والفيضانات التى اجتاحت جنوبى البلاد. وتم خفض مستوى التحذير إلى اللون البرتقالى اليوم الجمعة مما يشير إلى أن منسوب المياه سينخفض مرة أخرى.

⚡🇨🇵 France: Worst floods in Rive-de-Gier, Loire this Thursday afternoon. The level has been falling since 2 p.m. pic.twitter.com/jWxyKIwgQa