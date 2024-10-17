وزير الرى يلتقى مدير إدارة المياه بالبنك الأفريقى للتنمية

كتبت أسماء نصار

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ميتشرا جوهانس شيروا المدير التنفيذي لإدارة المياه بالبنك الأفريقي للتنمية، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه وأسبوع المياه الأفريقى التاسع.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المقترحة بين وزارة الموارد المائية والري والبنك الأفريقي للتنمية فى عمل دراسات بحثية ومناطق تجريبية فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، تحقيقا لمفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus والذى يعد من اهم ركائز تحقيق التنمية المستدامة .

كما تضمن اللقاء النقاش حول المشروعات المشتركة القائمة وأوجه التعاون المختلفة بين البنك والوزارة، حيث اكد سويلم أن الوزارة ترحب بالتعاون مع البنك فى العديد من المجالات.

وأشار سويلم أنه ومع محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية التى تمثل ضغطا متزايدا على الموارد المائية ، فقد أصبح من الضرورى التوجه للتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كمصدر للتعامل مع تحديات المياه والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي ، إلا أن الأمر يتطلب إجراء دراسات بحثية تستهدف تقليل تكلفة التحلية وانتهاج ممارسات زراعية مبتكرة بما يجعل التحلية ذات جدوى إقتصادية عند إستخدامها فى إنتاج الغذاء .

