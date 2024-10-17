مسؤول بالمتحف الكبير: هناك فئات معفاة من رسوم الدخول

إبراهيم حسان

قال الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن موقع المتحف المصري الكبير تم اختياره بعناية ليكون بالقرب من الأهرامات المدرجة كموقع تراث عالمي.

أضاف الطيب عباس، في لقائه مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن التشغيل التجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير اختبار حقيقي لجاهزية المتحف.

وتابع مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، أنه جرى استخدام الذكاء الاصطناعي في إعادة تخيل شكل القطع الأثرية بالمتحف، متابعا: "هدفنا هو الاستمرارية وجميع متاحف العالم تعاني ارتفاع تكلفة التشغيل لذلك فكرنا في حلول اقتصادية لتوجيه الربح لترميم وصيانة الآثار".

وأكمل الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير: "هناك فئات معفاة من رسوم دخول المتحف المصري الكبير، وسيتم تحديد أسعار جديدة للدخول وقت التشغيل الرسمي".