تعرف على مواعيد امتحانات شهر أكتوبر بالقاهرة

وفى السياق كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت عن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسى 2024 / 2025، حيث أوضحت المديرية أنه على أولياء الأمور مراعاة الآتى:-

1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024

2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة:

يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحاليه واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط .

3 - الطلبه أقل من 5 سنوات سيتم التقديم فى العام القادم.