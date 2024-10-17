تعرف على مواعيد امتحانات شهر أكتوبر بالقاهرة

يبدأ طلاب محافظ القاهرة بالمراحل "ابتدائى - اعدادى - ثانوى" امتحانات شهر اكتوبر بداية من يوم 27 من الشهر الجارى، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن مقترح جداول امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2025/2024، للمراحل التعليمية الثلاثة "ابتدائى - إعدادى – ثانوى"، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27 – 10 -2024، حتي يوم الخميس 31 – 10 -2024 .
جدول امتحانات شهر اكتوبر بالقاهرة
جدول امتحانات شهر اكتوبر بالقاهرة
جدول امتحانات شهر اكتوبر بالقاهرة
جدول امتحانات شهر اكتوبر بالقاهرة
جدول امتحانات شهر اكتوبر بالقاهرة
وفى السياق كانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أعلنت عن نتيجة المرحلة الثالثة لرياض الأطفال للعام الدراسى 2024 / 2025، حيث أوضحت المديرية أنه على أولياء الأمور مراعاة الآتى:-
1- بالنسبة للمقبولين يبدأ سداد المصروفات من 15 أكتوبر 2024 حتى 30 أكتوبر 2024
2- بالنسبة لمن لم يتم قبولهم فى هذه المرحلة:
يتم تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بكم وتغيير الرغبة الحاليه واختيار مدرسة من المدارس المتاحة فقط .
3 - الطلبه أقل من 5 سنوات سيتم التقديم فى العام القادم.
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