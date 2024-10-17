تشميع 7 محلات مخالفة تدار دون ترخيص فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية حملة مسائية مكبرة لرفع كافة الإشغالات التابعة للمحال التجارية والمطاعم والكافيهات المتعدية على الطريق العام بشارع خاتم المرسلين.

جاء ذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لرؤساء الأحياء والمراكز بسرعة الاستجابة للشكاوى الواردة من المواطنين والتعامل معها وحلها على الفور وعدم السماح بالتعدي على الطريق العام من قبل المنشآت التجارية.

وأسفرت الحملة، التي نفذها الحي بالتعاون مع شرطة المرافق عن رفع 500 حالة إشغال للطريق، شملت عربات مأكولات واستاندات ومدرجات ووسائل لعرض المنتجات وكراسي بمنتصف الطريق العام، ومصادرتها مع تحقيق الانضباط بالشارع، وذلك بمتابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية.

وشهدت الحملة غلق وتشميع 7 محلات مخالفة تدار دون ترخيص، بعد توجيه إنذارات لها بالغلق في حال عدم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، مع توجيه عددًا من المحال التجارية المخالفة بالسير في إجراءات التصالح وفقًا للقانون.