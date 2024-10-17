تأجيل الاستئناف على حكم إعدام طبيب روض الفرج لجلسة 14 نوفمبر

كتب أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

أجلت محكمة استئناف جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة، نظر جلسة الاستئناف المقدم من طبيب روض الفرج علي حكم إعدامه، وذلك على خلفية اتهامه بهتك العرض داخل عيادته، إلى جلسة 14 نوفمبر القادم للنطق بالحكم.

وكانت محكمة شمال القاهرة، قضت فى جلسة سابقة على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرذيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا.

وكان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساومتهن على إجراء مثل تلك العمليات غير القانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة أثمة معهن.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، وأمرت بإحالته إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى إحالته إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فيه.