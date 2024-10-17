المملكة المتحدة تفرض عقوبات على "أسطول الظل الروسى"

كتبت : نهال أبو السعود

فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 18 ناقلة نفط روسية و4 سفينة لنقل الغاز الطبيعى المسال، وهى أكبر دفعة من العقوبات حتى الآن ضد ما أسمته "أسطول الظل" الروسي.

وقالت الحكومة البريطانية عبر بيان على موقعا الرسمى، إن التحرك البريطانى المتواصل ضد أسطول الظل يفرض ضغوطًا على النظام ويحرم آلة حرب بوتين من عوائد حيوية، وأضافت أن ناقلات النفط المستهدفة نقلت ما قيمته نحو 4.9 مليار جنيه إسترلينى (6.37 مليار دولار) العام الماضي.

وسيتم منع ناقلات النفط تلك من دخول الموانئ البريطانية، ولن تتمكن من الحصول على الخدمات البحرية البريطانية، ويرفع هذا العدد الإجمالى لناقلات النفط الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 43.

وبحسب البيان، تعد العقوبات الأخيرة أكبر حزمة من حتى الآن ضد "أسطول الظل لناقلات النفط التابع لبوتين"، كما أضاف أن شركة سوفكومفلوت، أكبر شركة شحن فى روسيا تعانى الان من محاولة يائسة لإعادة تسمية سفنها وتفريغها

إلى جانب الإجراءات ضد الأسطول، تفرض المملكة المتحدة عقوبات على 4 ناقلات أخرى للغاز الطبيعى المسال وشركة الغاز الروسية Rusgazdobycha JSC. وأكدت الحكومة البريطانية انها تواصل زيادة الضغط على صناعة الغاز الروسية المحاصرة، حيث أعلنت شركة غازبروم عن خسارة صافية كبيرة بلغت 6.9 مليار دولار فى عام 2023 وهى أول خسارة سنوية لها منذ أكثر من 20 عامًا.