"الفودكا" أحدث أسلحة الكرملين لمواجهة تضخم الحرب.. تليجراف تكشف التفاصيل

كتبت : نهال أبو السعود

قالت صحيفة التليجراف البريطانية ان الكرملين دعا الى زيادة سعر الفودكا في روسيا لمواكبة التضخم الناجم عن الحرب، فبدءا من العام المقبل يريد منتجو الفودكا زيادة الأسعار بنسبة 17% للتعامل مع الضرائب وتكاليف الاستيراد ونفقات الخدمة اللوجستية بالإضافة الى التغييرات في قيمة الروبل.

صرح فينيامين جرابر، رئيس شركة لاجودا لإنتاج الفودكا والمشروبات الروحية، لوكالة أنباء آر بي كيه: "إن الحكومة تعمل على تعديل السوق لمواكبة التضخم، فضلاً عن أسعار التكلفة المتغيرة والمكونات الأخرى التي تشكل سعر الفودكا"، بعد ارتفاع الأسعار، سيبلغ سعر نصف لتر من الفودكا في روسيا 349 روبل (2.37 جنيه إسترليني) ارتفاعًا من 299 روبل تم تحديده في يونيو.

وتعد الفودكا عنصر أساسي في الثقافة والتراث الروسي وكما هو الحال مع إنتاج البيرة في بريطانيا، فإن كل بلدة في روسيا لديها منتج محلي، ويبلغ متوسط استهلاك الفودكا للفرد في روسيا حوالي 17.3 جرعة في الشهر، وهو أكبر استهلاك في العالم.

وقال ماكسيم تشيرنوجوفسكي، المحلل الذى يتتبع سوق الكحول غير المشروعة في روسيا، إن ارتفاع الأسعار من شأنه أن يزيد الطلب على الفودكا المهربة، والمعروفة باسم "ساموجون".

وقال لصحيفة: "بدأ الناس، وخاصة الذين لديهم دخل منخفض، في البحث عن بدائل أرخص ويتحولون إلى الكحول غير المشروع، والأدوية التي تعتمد على الكحول الإيثيلي وغيرها من المنتجات الخطيرة المحتوية على الكحول".

تم تسجيل التضخم الرسمي في روسيا بنحو 9 %، لكن المحللين قالوا إن تحول فلاديمير بوتين لدفع الاقتصاد الروسي إلى حالة حرب من خلال ضخ الأموال في إنتاج الأسلحة والتجنيد العسكري دفع التضخم الحقيقي إلى ثلاثة أو أربعة أمثال هذا الرقم.