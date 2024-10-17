السيرة الذاتية لميتش ماكونيل.. الجمهورى البارز وصف ترامب بالغبى والنرجسى

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت السيرة الذاتية الجديدة لميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، أنه وصف الرئيس دونالد ترامب بعد انتخابات 2020 بالغبى وسريع الانفعال، وقال عليه أيضا إنه إنسان حقير ونرجسى.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فإن ماكونيل أدلى بهذه التعليقات على انفراد كجزء من سلسلة من القصص الشفهية الشخصية التى قدمها لمايكل تاكيت، نائب رئيس مكتب وكالة أسوشيتدبرس فى واشنطن. ويستند كتاب تاكيت، الذى يحمل عنوان "ثمن القوة" إلى ما يقرب من ثلاثة عقود من مذكرات ماكونيل المسجلة ومقابلات أجراها مع القيادى الجمهورى الذى كان محتفظا فى المعتاد.

ولفتت الوكالة إلى أن العداء بين ترامب وماكونيل معرف جيدا. فقد وصفه ترامب ذات بالمرة بالسياسى المتجهم والكئيب وغير المبتسم. إلا أن تصريحات ماكونيل الخاصة هى تقييمه الأكثر هجوما على الرئيس السابق حتى الآن، وقد يستغلها الديمقراطيون قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية. ومن المقرر أن تصدر السيرة الذاتية فى 29 أكتوبر قل أسبوع واحد من الانتخابات التى ستحدد ما إذا كان ترامب سيعود إلى البيت الأبيض.

ورغم هذه الكلمات القوية، فإن ماكونيل أيد ترشح ترامب فى السباق الحالى، وقال فى وقت سابق، إن دعمه لمرشح الحزب الجمهورى لا ينبغى أن يكون مفاجئا. وقام بمصافحة دونالد عندما زار الأخير أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين فى الكابيتول.

وجاءت هذه التعليقات من ماكونيل فى أعقاب أحداث اقتحام الكونجرس فى 2021، كان ترامب يحاول فى هذا الوقت إلغاء خسارته. وخشى ماكونيل من أن يلحق الضرر بالجمهوريين الذين كانوا يخوضون انتخابات إعادة فى ولاية كورجيا، وهو ما كلفهم أغلبية مجلس الشيوه بعد أن فاز الديمقراطيون بكلا المقعدين.

وقال ماكونيل فى المحادثات الخاصة: "ليس الديمقراطيون وحدهم من يعدون الأيام حتى يغادر ترامب منصبه، وأن سلوك ترامب يؤكد الحكم الجيد للشعب الأمريكى.