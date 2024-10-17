الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مصنع قطن بالدقهلية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت عدد من سيارات الحماية المدنية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية من إخماد حريق هائل اندلع في مصنع للقطن بإحدى قرى محافظة الدقهلية، الواقعة على حدود محافظة الغربية، وأتت النيران على كميات كبيرة من القطن، وتم السيطرة على النيران وإجراء عمليات التبريد خشية تجدد النيران في القطن.

وتلقت غرفة عمليات مجلس مدينة المحلة إشارة بنشوب حريق في مصنع قطن فى نطاق قرية درين محافظة الغربية على نهاية حدود قرية العتمانية مركز المحلة بمحافظة الغربية.

وانتقلت عدد من سيارات المطافي، والدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، والمحاسب محمد النبوى حنتوش رئيس مدينة المحلة، وتم التعامل مع النيران والسيطرة عليها.



الحريق



جانب من الحريق



جانب من المتابعة



حريق المصنع