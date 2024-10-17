اليوم السابع
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الخميس، 17 أكتوبر 2024 09:30 م
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إيقاف نشاط مطعم شهير بالدقى فى يوم افتتاحه لعدم استيفاء اشتراطات التراخيص

الخميس، 17 أكتوبر 2024 08:24 م
إيقاف نشاط مطعم شهير بالدقى فى يوم افتتاحه لعدم استيفاء اشتراطات التراخيص إيقاف نشاط مطعم شهير بالدقى
كتبت - مرام محمد

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أوقفت الأجهزة التنفيذية بحي الدقي، تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، اليوم الخميس، نشاط مطعم شهير بـ جامعة الدول العربية، في يوم افتتاحه، لعدم استيفاء اشتراطات الترخيص من الأمن والحماية المدنية، وتعطيله الحركة المرورية.

وكشف مصدر عن أن المطعم تسبب في تعطيل الحركة المرورية بعد إعلانه تقديم الوجبات بنصف القيمة بمناسبة الافتتاح.

وفي سياق متصل، شن الحي، بالتنسيق مع شرطة المرافق، وشركة كهرباء القاهره الكبرى، اليوم، حملة مكبرة بشارع التحرير، لضبط حالات سرقة الكهرباء، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر سرقة للتيار الكهربائى، منها لمخبز ومحل جزارة شهير، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

 







ايقاف نشاط مطعم

غلق مطعم شهير

حي الدقي

الجيزة

شارع جامعة الدول



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