نقابة الزراعيين: فتح باب الاشتراك بمشروع العلاج والاستفادة من يناير 2025

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للزراعيين وأسرهم لعام 2025، بالنقابة العامة وجميع فروعها بالجمهورية، لافتة إلى أن بداية تقديم الخدمة للأعضاء اعتبارا من الأول من يناير 2025.



أما أسعار الاشتراكات كالتالى:

1- فئة 25 عاما: العضو 210 جنيهات، الأبناء 410 جنيهات، الأزواج 670 جنيها، أحد الوالدين 1010 جنيهات.

2- فئة من 26-35: العضو 430 جنيها، الأبناء 440 جنيها، الأزواج 695 جنيها، أحد الوالدين 1010 جنيهات.

3- 36-45: العضو 530 جنيها، الأبناء 475 جنيها، الأزواج 720 جنيها، أحد الوالدين 1010 جنيهات.

4- 46-49: العضو 605 جنيهات، الأبناء 490 جنيها، الأزواج 755 جنيها، أحد الوالدين 1010 جنيهات.

5- 50-55: العضو 660 جنيها، الأبناء 535 جنيها، الأزواج 820 جنيها، أحد الوالدين 1105 جنيهات.

6- 56-60: العضو 750 جنيها، الأبناء 540 جنيها، الأزواج 865 جنيها، أحد الوالدين 1105 جنيهات.

7- المعاشات والأرامل: العضو 790 جنيها، الأبناء 570 جنيها، الأزواج 985 جنيها، أحد الوالدين 1105 جنيهات.

وأوضحت أن المصروفات الإدارية للاشتراك، هي 100 جنيه لبطاقة الفرد الواحد، و200 جنيه للبطاقة الأكثر من فرد.