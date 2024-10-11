مشروبان يساعدان فى الوقاية من السكر والنوبات القلبية

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة جديدة أن شرب عدة أكواب من القهوة والشاى المحتويين على الكافيين قد يحميان من مرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

حللت دراسة، نشرت فى مجلة الغدد الصماء والتمثيل الغذائى، حسب موقع "prevention"، ما يقرب من 188 ألف شخص فى المملكة المتحدة، ونظر الباحثون فى ردود نحو 172 ألف شخص حددوا أنهم شربوا قهوة أو شاى يحتويان على الكافيين، ولم يكن لدى أى منهم تاريخ من أمراض القلب ومرض السكر من النوع 2، وأمراض القلب التاجية، عندما بدأت الدراسة.

وتابع الباحثون المشاركين بعد نحو 12 عامًا ووجدوا أن شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة، أو ما يصل إلى ثلاثة أكواب من الشاى، يوميًا كان النقطة المثالية لصحة القلب والأيض، كان لدى الأشخاص الذين شربوا حوالي 200 إلى 300 ملليجرام من الكافيين يوميًا خطر أقل للإصابة بأمراض القلب والأيض، مقارنة بأولئك الذين شربوا أقل من 100 ملليجرام يوميًا.

على وجه التحديد كان لدى شاربي القهوة أقل خطر - انخفاض في المخاطر بنسبة 50% تقريبًا - بينما كان الأشخاص الذين استهلكوا 200 إلى 300 ملليجرام من الكافيين من الشاي أو مزيج من المشروبين أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأيض بنسبة 40% تقريبًا.

بالنسبة لشاربي الشاي حصريًا، انخفض خطر القلب والأيض بشكل أكبر بالنسبة لأولئك الذين شربوا ما يصل إلى ثلاثة أكواب يوميًا، لكن الفوائد تراجعت لأي أكواب إضافية يوميًا.

كيف يمكن لجرعة الصباح أن تحمى من مرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية؟

تحتوي القهوة والشاي المحتويان على الكافيين على مركبات مثل مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف، ويمكن أن يحسن كل من القهوة والشاي من طريقة معالجة جسمك للسكر، ويقلل الالتهاب، ويحافظ على صحة الأوعية الدموية، ما قد يمنع حالات مثل مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

من خلال تقليل الآثار الضارة على الجسم، تساهم كميات معتدلة من هذه المشروبات في تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض، سواء كنت تفضل القهوة أو الشاي، فإن كلا المشروبين يقللان من مخاطر أمراض القلب والأيض، لكنهما يعملان بشكل مختلف، وتميل القهوة إلى أن يكون لها تأثير أقوى على إدارة نسبة السكر في الدم، في حين أن الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، أفضل في تحسين وظيفة الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، على وجه التحديد، تحتوي القهوة على مستويات أعلى من مضادات الأكسدة معينة، مثل أحماض الكلوروجينيك، في حين أن الشاي غني بالفلافونويد، وخاصة الكاتيكين، وأوضحت الدراسة أن كلا من المشروبين يحتويان على مركبات مفيدة، لكنهما يقدمان مزايا مختلفة قليلاً بناءً على تركيبتهما الفريدة.

وتوصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بألا يستهلك معظم البالغين أكثر من 400 مليجرام من الكافيين يوميًا، وهذا يعادل تقريبًا كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة، ومع ذلك، يختلف الأشخاص في حساسية الكافيين ومدى سرعة أجسامهم في التخلص منه.

إذا كنت تعاني من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو عدم انتظام ضربات القلب، فمن الجدير مناقشة طبيبك حول كمية الكافيين الآمنة.