متسولة تقتل طفلة زميلتها بسبب الاختلاف على أموال التسول

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثمان طفلة (سن 8 - مقيمة بدائرة القسم) داخل جوال قمامة وبها إصابات عبارة عن جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

بالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (ربة منزل وبائع فاكهة - مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بسبب وجود خلافات مالية سابقة بين المتهمة الأولى ووالدة المجنى عليها جراء إقتسام مبالغ مالية حصيلة تسولهما بالطرق العامة، حيث إستدرجت الطفلة المذكورة للصعود للشقة محل سكنها وقامت بالتخلص منها واستعانت بالمتهم الثانى لمساعدتها فى إخفاء الجثمان لخشيتها من اكتشاف أمرها، وقاما بإلقائها بمكان العثور. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.