ماسك يدعو إلى تقليص سلطة الأمم المتحدة

وكالات

أكد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك أن من الضروري تقليص سلطة الأمم المتحدة.

وكتب ماسك عبر حسابه على منصة "إكس": "يجب تقليل سلطة الأمم المتحدة إلى الحد الأدنى".

وفي وقت سابق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ماسك إلى ضمان احترام الشبكة الاجتماعية لحقوق الإنسان، بعد أن قام ماسك بتسريح 50% من موظفي الشركة بينهم كامل فريق حقوق الإنسان التابع للمنصة.

ويذكر أن ماسك، اشترى المنصة في صفقة مثيرة للجدل. وعقب إتمام عملية الاستحواذ الضخمة التي كلفته 44 مليار دولار، سارع ماسك إلى حل مجلس إدارة تويتر وإقالة رئيسها التنفيذي وكبار المديرين فيها. وطردت الشركة الجمعة نحو نصف موظفيها البالغ عددهم 7500 شخص.