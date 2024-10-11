ماذا قالت كامالا هاريس عند سؤالها عن " فضائل " ترامب؟ .. "AP" تجيب

كتبت : نهال أبو السعود

أجرت كامالا هاريس المرشحة الديمقراطي في الانتخابات الامريكية مقابلة مع شبكة يونيفيجن الناطقة بالاسبانية في لاس فيجاس امس، ضمن استراتيجيها لجذب الناخبين من أصول اسبانية للادلاء بأصواتهم لها في يوم الانتخابات.

خلال المقابلة تم طرح سؤال على نائبة الرئيس بشأن منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب من قبل احد الجمهور وهي سيدة تدعى تيريزا دجيدجرو، وتبلغ من العمر 48 عام قائلا: "من فضلك هل تستطيعي تحديد 3 صفات حميدة او فضائل يمتلكها دونالد ترامب"

ووفقا لوكالة اسوشيتد برس، لكنها لم تتمكن هاريس من ذكر واحدة، إلا انها ضحكت وشكرتها على السؤال قبل أن تقول: "أعلم أن الغالبية العظمى منا لديهم الكثير من القواسم المشتركة أكثر مما يفرقنا". ثم أوضحت أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لها والرئيس السابق، وتابعت: " إن نهج ترامب في السياسة يؤلمني" وسلطت الضوء على نهجه ثم علقت قائلة: "نحن ضدهم" في إشارة الى الجمهوريين.

قالت هاريس: "لا أعتقد أن هذا صحي لأمتنا، ولا أعجب بذلك. وأنا منتقدة له بشدة، قادمة من شخص يريد أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة"، وبعد أن حاولت مرة أخرى تقديم مجاملة، قالت: "أعتقد أن دونالد ترامب يحب عائلته وأعتقد أن هذا مهم للغاية"، ثم تابعت: "لكنني لا أعرفه حقًا. لقد التقيت به مرة واحدة فقط .. لذا ليس لدي الكثير لأقدمه لك".

أشار التقرير الى ان ترامب سيعقد اجتماعًا خاصًا به على قناة يونيفيجن الأسبوع المقبل، بعد تأجيل الاجتماع الأصلي في ميامي بسبب إعصار ميلتون. ومع ذلك، لم يقل هو أيضًا الكثير من اللطف عن هاريس أثناء الحملة، ووصفها بأنها "مختلة عقليًا".

ومع بقاء اقل من شهر على موعد التصويت، يحاول كل من هاريس وترامب الحصول على اكبر عدد ممكن من أصوات ودعم الناخبين قبل ذهاب الأمريكيين لصناديق الاقتراع في الخامس من نوفمبر، حيث يواجه المرشحان سباق متقارب للغاية فوفقا للاستطلاعات الرأي الأخيرة التي كشفت انهم متعادلان تقريبا في جميع الولايات الرئيسية المتأرجحة التي تلب دور حاسم في نتيجة الانتخابات المقررة خلال أسابيع قليلة.

يتقدم ترامب بفارق ضئيل على هاريس بنسبة 49% مقابل 48% في كل من جورجيا وكارولينا الشمالية وبنسلفانيا؛ بينما يتقدم في أريزونا بنسبة 49% مقابل 47%، وفي ميتشيجان وويسكونسن، وصل المرشحان الى طريق مسدود حيث تعادلا بنسبة 49% بينما في نيفادا تقدمت هاريس على ترامب بنسبة 48% مقابل 47% .



