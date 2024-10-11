لافروف: جهود واشنطن لإنشاء تحالفات عسكرية سياسية هدفها ردع روسيا والصين

فيينتيان (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الجمعة، إن جهود الولايات المتحدة لإنشاء تحالفات عسكرية سياسية مغلقة هدفها ردع روسيا والصين.

وأوضح لافروف -خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته بمنتدى دول شرق أسيا الذي عقد في لاوس، أوردته قناة (روسيا اليوم)- أن أمريكا تقوم بوضع منطقة أسيا والمحيط الهادي بدائرة مصالح "الناتو"، من خلال إقامة اتحادات تتحكم فيها الولايات المتحدة وكوريا واليابان والفلبين وكذلك نيوزيلندا واستراليا.

وأكد دعم روسيا لمجموعة آسيان والشراكة مع كل أعضاء المنظمة للحفاظ على دورها المركزي في المنطقة، مبينا أن الغرب يسعى لتحويل آسيان إلى شريك رئيسي له وتوجيه هذه الشراكة ضد روسيا والصين، مؤكدا أن هذا الأمر بعيد تماما عن التغيرات السياسية الحالية.

وحذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أن تجسيد التهديدات بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا للغاية، مشددا على أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن كثب نشاط طهران النووي ولم تؤكد وجود أدلة على تحويله إلى الأغراض العسكرية.

