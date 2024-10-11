غرق 3 أشخاص وإنقاذ آخر أثناء السباحة بأحد شواطئ مرسى مطروح

مطروح _ حسن مشالي

لقى 3 أشخاص بمحافظة مطروح ، مصرعهم غرقًا، وإنقاذ طالب أخر، اليوم الجمعة، أثناء ممارستهم السباحة، بشاطئ سوانى جابر، الكيلو 120 شرقى مدينة مرسى مطروح، وتم نقل جثامين المتوفين والمصاب إلى مستشفى الضبعة.

وأستقبلت مستشفى الضبعة، المصاب على عاطف أحمد " 17 سنة "، من محافظة أسيوط، مصاب بأعراض ما قبل الغرق، وتم إسعافه وتقديم الرعاية الطبية له وحالته العامة مستقرة.

كما استقبل المستشفى 3 مصابين نتيجة تعرضهم للغرق، وتم عمل إنعاش رئوى لهم ولم تستجيب الحالات، وتم حفظ جثامينهم فى ثلاجة الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وهم نور عماد دياب" 17 سنة "، من مدينة طنطا، ومحمود عماد درويش " 17 سنة "، من مدينة دمنهور، وإبراهيم خليل عبد النبى " 17 سنة "، من محافظة الغربية.

تم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة، للتحقيق فى ظروف وملابسات الحادث، واتخاذ ما يلزم تجاه الجثامين لذويها واستخراج تصاريح الدفن.

وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، ومسئولى الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ، للمشاركة فى إخلاء المصاب والجثامين إلى المستشفى.