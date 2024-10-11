ضبط 3 عاطلين بتهمة الإتجار بمخدر البودر فى كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت مديرية أمن الجيزة القبض على 3 عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر البودر في كرداسة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المضبوطات للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى إتجار 3 عاطلين بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهم في كرداسة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وبحوزتهم كمية من مخدر البودر ومبلغ مالي و3 هواتف محمولة.

اعترف المتهمون بحيازة المضبوطات للإتجار بها، وترويجها بين عملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

