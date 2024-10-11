اليوم السابع
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ضبط مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه فى حملات أمنية

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 11:58 ص
ضبط مخدرات بقيمة 3.5 مليون جنيه فى حملات أمنية حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط  (أحد العناصر الإجرامية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (25 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات).وضبط (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (6 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهمين بـ (3,5 مليون جنيه تقريباً). تم اتخاذ الإجراءات القانونية







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