ضبط عامل أثناء سرقة سيارة نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج التحقيق في واقعة قيام الأهالي بضبط عامل أثناء قيامه بسرقة سيارة ربع نقل حال توقفها باستراحة على الطريق الصحراوى الشرقى، دائرة مركز شرطة أخميم شرقي سوهاج.

ترجع الواقعة، عقب تلقي اللواء صبري صالح عزب، مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج، بلاغًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بضبط شخص حال شروعه في سرقة سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم، وتم إقتياده إلى ديوان مركز شرطة أخميم.

بالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بتمكن الأهالي من ضبط المدعو صلاح ص. ع. ح.، 29 سنة، عامل ومقيم قنا، والسبق إتهامه في قضية مخدرات، حال شروعه في سرقة السيارة ربع نقل قادمة من القاهرة تجاه قنا، حال توقفها أمام الكافتيريا المشار إليها، وتوجه قائدها ومرافقه للإستراحة بها.

بسؤال قائد السيارة المدعو مصطفى م. ع. ع، 33 سنة، سائق ومقيم دائرة الفيوم، ومرافقه المدعو أحمد ع. ع. أ، 35 سنة، عامل فني ومقيم دائرة المنوفية، حال تركهما للسيارة أمام الكافتيريا وتوجههما للإستراحة، حاول المتهم المضبوط سرقة السيارة، إلا أنهما استغاثا بالأهالي، وتم السيطرة عليه وضبطه، واتهمه المذكور بالشروع في السرقة.

وبسؤال المدعو عبد الكريم ع. م. أ، 25 سنة، سائق ومقيم بناحية دائرة مركز سوهاج، أفاد بمضمون ما سبق. وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة بقصد السرقة. تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.