حبس 4 تجار مخدرات بالإسكندرية ضبط بحوزتهم مخدرات بقيمة 4.5 مليون جنيه

كتب إبراهيم قاسم - أسماء شلبي

أمرت جهات التحقيق المختصة بالإسكندرية، بحبس 4 عاطلين بينهم 3 مسجلين خطر، 4 أيام على ذمة التحقيق في 4 قضايا منفصلة بالاتجار في المواد المخدرة بمناطق العامرية أول وثان، بكميات قدرت بنحو 4.5 مليون جنيه.

وكلفت جهات التحقيق بإرسال المواد المضبوطة مع المتهمين إلى المعمل الكيماوي، لإعداد تقرير بنوع المادة المخدرة ومدى تأثيرها على الصحة النفسية، بالإضافة إلى تكليف الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات الأزمة حول الوقائع.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية رصدت نشاط عدة عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وذلك فى نطاق محافظة الإسكندرية.

وضبط الأجهزة الأمنية المتهمين عقب تقنين الإجراءات وهم عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول العامرية وبحوزته 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وعاطل بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وبحوزته 500 جرام لمخدر الهيروين، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 4,5 مليون جنيه.