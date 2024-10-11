اليوم السابع
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الجمعة، 11 أكتوبر 2024 10:45 ص
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تفاصيل مقتل الممرض مينا بمنطقة الزاوية الحمراء × 14 نقطة

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 10:00 ص
تفاصيل مقتل الممرض مينا بمنطقة الزاوية الحمراء × 14 نقطة حملة أمنية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى ممرض مصرعه يدعى مينا على يد صديق له وعاطل وقاموا بتقطيعه داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ونسرد تفاصيل الواقعة في نقاط

-المجنى عليه يدعى مينا وهو الابن الوحيد لثلاث شقيقات سافر إلى القاهرة من أجل العمل واختفى


-ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة بالعثور على أشلاء بشرية وذراع وساقين في عدة مواقع بمنطقة الزاوية الحمراء.


-قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف الواقعة


-الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين في الواقعة


-اعترف المتهمين أنهم اوهموا المجنى عليه بالحصول على فرصة عمل أضافى في التمريض والعلاج الطبيعى بالقاهرة


- المتهمين منهم زميل لمينا تعاون مع عاطل لاستدراجه من المنيا إلى القاهرة


-عندما وصل المجنى عليه اليهم قاموا بتكبيله واحتجازه وحصل منه على أرقام هواتف ذويه


-طلبوا فدية مالية 150 ألف جنيها من ذويه حتى يتم الافراج عنه وفى حالة ابلاغ الشرطة سيتم قتل الشاب


- اثناء تعذيبه توفى وانقطع الاتصال بين المتهمين وذويه


- قرر المتهمان التخلص منه بتقطيع جثته والتخلص منها في أماكن عديدة


- قام المتهمين بإلقائها في أكثر من مكان منها الشقة و مقالب القمامة وترعة الإسماعيلية وأماكن أخرى


-عثر على إشلاء للمجنى عليه والتي قادت الأجهزة الأمنية الى التوصل لهوية المجنى عليه


- فرق الإنقاذ التابعة للمسطحات المائية تمكنت من تجميع باقى أجزاء الجثة


- بإعداد الأكمنة تم القبض عليهم وإحالتهم الى النيابة المختصة

 







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