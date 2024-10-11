تفاصيل مقتل الممرض مينا بمنطقة الزاوية الحمراء × 14 نقطة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى ممرض مصرعه يدعى مينا على يد صديق له وعاطل وقاموا بتقطيعه داخل شقة سكنية بمنطقة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ونسرد تفاصيل الواقعة في نقاط

-المجنى عليه يدعى مينا وهو الابن الوحيد لثلاث شقيقات سافر إلى القاهرة من أجل العمل واختفى



-ورد بلاغ لمديرية أمن القاهرة بالعثور على أشلاء بشرية وذراع وساقين في عدة مواقع بمنطقة الزاوية الحمراء.



-قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف الواقعة



-الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على المتهمين في الواقعة



-اعترف المتهمين أنهم اوهموا المجنى عليه بالحصول على فرصة عمل أضافى في التمريض والعلاج الطبيعى بالقاهرة



- المتهمين منهم زميل لمينا تعاون مع عاطل لاستدراجه من المنيا إلى القاهرة



-عندما وصل المجنى عليه اليهم قاموا بتكبيله واحتجازه وحصل منه على أرقام هواتف ذويه



-طلبوا فدية مالية 150 ألف جنيها من ذويه حتى يتم الافراج عنه وفى حالة ابلاغ الشرطة سيتم قتل الشاب



- اثناء تعذيبه توفى وانقطع الاتصال بين المتهمين وذويه



- قرر المتهمان التخلص منه بتقطيع جثته والتخلص منها في أماكن عديدة



- قام المتهمين بإلقائها في أكثر من مكان منها الشقة و مقالب القمامة وترعة الإسماعيلية وأماكن أخرى



-عثر على إشلاء للمجنى عليه والتي قادت الأجهزة الأمنية الى التوصل لهوية المجنى عليه



- فرق الإنقاذ التابعة للمسطحات المائية تمكنت من تجميع باقى أجزاء الجثة



- بإعداد الأكمنة تم القبض عليهم وإحالتهم الى النيابة المختصة