اليوم السابع
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بعد حكم الإعدام.. تواريخ هامة بقضية قتل الطفلة السودانية جانيت

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 03:00 ص
بعد حكم الإعدام.. تواريخ هامة بقضية قتل الطفلة السودانية جانيت محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سيد التوني، كلمة النهاية بإعدام المتهم بقتل الطفلة السودانية "جانيت".

-" 1 مايو 2024"، النيابة تحيل المتهم للجنايات.

ـ "7 مايو 2024 "، يشير لتاريخ أولي جلسات محاكمة المتهم.

ــ " 4 سبتمبر 2024"، يشير لتاريخ مرافعة النيابة بالدعوي.

_ " 8 أكتوبر 2024"، يشير لجلسة الحكم بإعدام القاتل.

كانت النيابة العامة أمرت بإحالة المتهم بـ قتل الطفلة جانيت -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجنى عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.

 







جانيت

الطفلة السودانية

إعدام المتهم بقتل طفلة

اخبار الحوادث




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