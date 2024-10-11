بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار من البُعد وجامعة بني سويف الأهلية

محمد صبحى

وقع الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الأهلية، بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين في مجالات تطبيق البحوث والدراسات والمشروعات وتبادل المعلومات والخبرات في مجال علوم الاستشعار من البُعد وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد الدكتور إسلام أبو المجد سعي الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء لبناء القدرات البشرية ونشر المعرفة وتعزيز التعاون العلمي مع الجامعات المصرية من أجل تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات ومُتطلبات سوق سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية التعاون والتكامل بين المؤسسات التعليمية والبحثية بما يعود بالنفع على تطوير المنظومة التعليمية والبحثية في مصر.

وأشار رئيس الهيئة إلى اهتمام الهيئة بعقد شراكات مع مختلف المؤسسات والهيئات المختلفة، والاستفادة من الإمكانيات المُتاحة لدى الهيئة؛ لتنفيذ المشروعات والبحوث التي يكون لها مردود اقتصادي واجتماعي يساهم في دعم جهود الدولة المصرية؛ للارتقاء بالاقتصاد الوطني والمجتمع وبناء الإنسان المصري، معربًا عن سعادته بالتعاون مع جامعة بني سويف الأهلية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك بين الجانبين.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والجامعة في مجال تدريب الطلاب ومجالات الاستشعار من البُعد وعلوم وتكنولوجيا الفضاء وتحليل البيانات، بالإضافة إلى التعاون في الأبحاث العلمية المشتركة وتبادل الكوادر العلمية خاصة لبرامج كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء وكلية الهندسة وكلية الحاسبات وبرامج الجغرافيا المساحية.

ومن جانبه، أكد الدكتور منصور حسن أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى تكامل الجهود والتعاون العلمي لإثراء العملية التعليمية بالجامعة، والاستفادة من الإمكانيات العلمية والمادية لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية وورش إنتاجية وكوادر مؤهلة، فضلاُ عن إقامة المؤتمرات وورش العمل والندوات والبرامج التدريبية المشتركة لنشر المعرفة بعلوم الاستشعار عن بُعد وتكنولوجيا الفضاء.

وأشار رئيس جامعة بني سويف الأهلية إلى اهتمام الجامعة بالاستفادة من إمكانيات الهيئة للتعاون في العديد من المجالات التي تحظى باهتمام مشترك بين الجانبين، لافتًا إلى ضرورة تحقيق أفضل استفادة ممكنة من بروتوكول التعاون، بما يعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ويساهم في تطوير العملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ودورها الكبير في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع، لافتًا إلى أن آليات التعاون تشمل أيضًا دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع وإعداد الخطة الزمنية والتخطيط والتمويل والتنفيذ والمُتابعة طبقًا لطبيعة كل مشروع.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الدكتور منصور حسن والدكتور الدكتور إسلام أبوالمجد الدروع التذكارية تقديرًا للجهود المبذولة من أجل تحقيق الاستفادة للجانبين.

حضر توقيع بروتوكول التعاون من الهيئة، الدكتور أشرف خالد حلمي رئيس شعبة تحليل البيانات بالهيئة، والدكتورة صفاء حسن رئيس شعبة التدريب بالهيئة، والدكتور بسام عبداللطيف مدير المكتب الفني بالهيئة، وحضر من جانب الجامعة كل من الدكتور أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، والدكتور خالد يوسف وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مراد عبدالرحمن المدير الأكاديمي لبرنامج العلوم التطبيقية للفضاء والملاحة بجامعة بني سويف الأهلية.