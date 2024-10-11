الصحة تنظم دورات تدريبية حول الإسعافات الأولية من خلال فروع الهيئة بالمحافظات

نظمت وزارة الصحة والسكان، برامج توعوية بأهمية الإسعافات الأولية، ونشر الثقافة الإسعافية، وطرق التعامل مع الإصابات والحالات المرضية الطارئة، استفاد منه 990 مواطنًا، ضمن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» وذلك من خلال فروع هيئة الإسعاف المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.



وركزت البرامج التوعوية التي قدمها العاملون بهيئة الإسعاف المصرية، على توعية المجتمع بالإسعافات الأولية وأهميتها في الحفاظ على حياة المصابين لحين وصول سيارات الإسعاف، وكذلك كيفية التعامل مع الحوادث، والإجراءات المتبعة لتحقيق السلامة والصحة المهنية، وأهمية دور الإسعاف، ودور المجتمع نحو الإسعاف لمساعدته في تأدية دوره.



وكثفت هيئة الإسعاف المصرية، برامجها التدريبية والتوعوية لمختلف الفئات، منذ انطلاق مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» وكان الاهتمام بالنشء، على رأس أولوياتها، مستهدفة المدارس بمديريات التربية والتعليم، حيث شارك في محافظة مطروح 300 طالب، وفي محافظة البحر الأحمر 100 طالب من المدارس الثانوية، و100 طالب بمحافظة سوهاج، كما نظمت دورة لـ 50 طالبًا بمحافظة الشرقية، وأخرى في محافظة بورسعيد بمشاركة 100 طالب.



وحرصت هيئة الإسعاف، على الوصول للأطفال في النوادي والمكتبات العامة، ونظمت برامج لـ 30 مستفيدا بنادي الخمائل، و50 آخرين بنادي الصف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، و100 فردًا من رواد مكتبة الإسكندرية، إلى جانب عدد من الفعاليات في محافظة جنوب سيناء.

كما حرصت هيئة الإسعاف المصرية، على تعزيز السلامة والصحة المهنية، بتدريب العاملين بمديريات وزارة العمل بمختلف المحافظات، بداية من تدريب 50 فردًا بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، و50 فردًا بمديرية العمل بمحافظة بورسعيد، و20 فردًا بالإدارة الزراعية بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.