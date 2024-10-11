الأرجنتين تعتقل 6 أشخاص يخفون كبسولات كوكايين داخل بطونهم

فاطمة شوقى

أوقفت السلطات الأرجنتينية 6 أشخاص، ثلاث من الرجال وثلاث آخرون من النساء يحملون الجنسية البوليفية ، بتهمة محاولة تهريب 437 كبسولة كوكايين فى بطونهم، بكمية تتجاوز الـ 5 كيلو جرام.

وأشار صحيفة انفوباى الأرجنتينية، إلى أن على الحدود البوليفية فى بلدة فولكان شكت السلطات فى 6 أشخاص تم اتهامهم بتهريب المخدرات كانوا على متن شاحنتين وتم إرسالهم لإجراء فحص بالآشعة أظهرت كبسولات الكوكايين فى بطونهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم وإخراج الكبسولات من معدتهم.

وكان حادث مشابه فى جنوب إفريقيا، عندما اعتقلت الشرطة إمرأة كانت تخبأ 63 كبسولة ممتلئة بالكوكايين ف معدتها ، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على امرأة تبلغ 30 عاما وبحوزتها أكثرمن 63 كبسولة يشتبه فى أنها ممتلئة كوكايين ، لكنها لم تتمكن على الفور من تحديد قيمة المخدرات المضبوطة.

وزعمت أنها عثرت عليها من جثة شخص يشتبه فى أنه يتاجر بالمخدرات فى مطار أو آر تامبو بوجهانسبرج.

ونشرت الشرطة أيضًا صورة بالأشعة السينية قالت إنها "أكدت واكتشفت أجسامًا غريبة على شكل كبسولات في معدة المرأة المعتقلة، وذكر بيان للشرطة أن المشتبه بها من ناميبيا ووصلت إلى جنوب أفريقيا قادمة من مدينة ساو باولو البرازيلية.