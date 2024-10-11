اليوم السابع
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الجمعة، 11 أكتوبر 2024 04:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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اعترافات لصى مواتير المياه بالسويس: نفذنا 4 جرائم سرقة بأسلوب الفك

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 04:00 ص
اعترافات لصى مواتير المياه بالسويس: نفذنا 4 جرائم سرقة بأسلوب الفك مواتير مياه - أرشيفية
كتب سليم على

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أدلى عاطلان باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في السويس، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهما فى سرقة مواتير المياه والكهرباء وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضي الزراعية فى السويس.

وكشفت التحريات أن المتهمان لأحدهما معلومات جنائية سابقة ، وتخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات مواتیر المیاه والكھرباء وطلمبات الرى من داخل العقارات والأراضى الزراعیة مُستخدمان سیارة ربع نقل"خاصة بشقیق أحدھما" ، واعترفا بإرتكابھما عدد 4 وقائع سرقة بأسلوب الفك ، وتم بإرشادھما ضبط كافة المسروقات.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمان للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.

 

 







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