اليوم السابع
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ارتفاع أعداد ضحايا إعصار ميلتون فى ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 14 شخصا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 08:41 ص
ارتفاع أعداد ضحايا إعصار ميلتون فى ولاية فلوريدا الأمريكية إلى 14 شخصا الإعصار ميلتون
وكالات الأنباء

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أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار ميلتون الذى ضرب ولاية فلوريدا إلى 14 قتيلا، فضلا عن حدوث دمار هائل فى المنشآت والمنازل وإلغاء آلاف الرحلات الجوية فى الولاية.

وذكرت السلطات - وفقا قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة، أنه بين القتلى 6 وفيات في مقاطعة سانت لوسي على الساحل الأطلسي للولاية المنكوبة، فيما دمر الإعصار أسقف المنشآت والمباني مثل ملعب بيسبول وتسبب في تصادم رافعة بناء ضخمة بمبنى ضخم في سانت بطرسبرج.

وأوضحت السلطات أن الإعصار غمر الطرق في مساحات واسعة من الولاية، فيما بات نحو 3 ملايين شخص بدون كهرباء في الولاية، بينما ألغت الخطوط الجوية في الولاية أكثر من 2250 رحلة طيران أمريكية - اعتبارًا من أمس وذلك بعد إلغاء 1970 رحلة الأربعاء الماضي.
 







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