إيطاليا تدين بشدة هجوم إسرائيل على جنودها بلبنان.. ووزير الدفاع: جريمة حرب

فاطمة شوقى

قال وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو، إن هجوم إسرائيل على قواتها المتمركزة في لبنان بتفويض من الأمم المتحدة كان متعمدًا ويمكن اعتباره "جريمة حرب"، حسبما قالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية.

وذكر كروسيتو في تصريحاته لوسائل الإعلام التي نقلت في قصر شيجي، مقر الحكومة، أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص 1-31 وقواعد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 1-31 و 1-32A كانت انتهاكات خطيرة جدا لقواعد القانون الدولي.

وكرر الوزير إدانته خلال مؤتمر صحفى برفقة الجنرالات في سلاح الجيش فرانشيسكو باولو فيجليولو وجيوفاني ماريا يانوتشي، إن هذه أعمال عدائية لا يمكن تبريرها على أي أساس عسكري ولا تطاق.

وقال إنه اتصل في الساعات الأولى من صباح اليوم بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، للاحتجاج والتعبير له بقوة أن ما يحدث بالقرب من قواعد اليونيفيل في جنوب لبنان، حيث يتمركز حوالي 1200 جندي إيطالي، أمر غير مقبول لحكومته.

وقد هاجمت القوات الإسرائيلية نظام المراقبة بالفيديو للقاعدة 1-31، ومعدات الإضاءة التابعة لها، فضلا عن جهاز إعادة إرسال لاسلكي 1-32A القاعدة، بينما واصلت أمس تلك الأعمال ضد داخل القاعدة 1-32A31.

وأشار وزير الدفاع الإيطالي إلى أنه استدعى أمس الخميس سفير إسرائيل في روما، جوناثان بيليد، الذي أخبره أن ما حدث في جنوب لبنان ضد القوات الإيطالية غير مقبول، "ويتناقض بشكل واضح مع القانون الدولي و في انتهاك صريح للقرار 1701".