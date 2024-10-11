إصابة 4 من أسرة واحدة فى حريق شقة بالإسكندرية

الإسكندرية ــ أحمد الزغبي

شهدت منطقة الورديان غرب الاسكندرية، نشوب حريق بشقة سكنية، بسبب حدوث ماس كهربائي مما تسبب في اصابه سيدة وأطفالها الثلاثه وتم نقلهم إلي المستشفي وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

البداية عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشوب حريق في شقة بعقار كائن بمنطقة الورديان، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

علي الفور، انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، وتم السيطرة جرى نقل المعلي النيران وإخمادها قبل امتدادها الي الشقق المجاورة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقيهم العلاج اللازم.

تبين من الفحص تبين أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بالاسلاك منا تسبب في اشتعال النيران مما تسبب في اصابه سيدة و3 من أطفالها، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت جهات التحقيق.