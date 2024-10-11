إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة فى أسوان.. الأسماء

أسوان – عبد الله صلاح

أصيب 4 أشخاص، اليوم، الجمعة، فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة على الطريق الزراعى بمركز أسوان، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى بعامود إنارة على الطريق الزراعى بمنطقة الشديدة بمركز أسوان، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص فى الحادث، وتم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث.



وتبين أن المصابين هم: حسين محمد عيد 13 سنه اشتباه كسر الزراعي الأيمن، أبو الحسن محمد عيد 11 سنة جرح بالرأس وكدمات وأحمد محمد عبد الرازق 9 سنوات اشتباه كسر بالفقرات العنقية ومحمد عبد الرازق شحات 59 سنة اشتباه كسر بالزراع اليسرى.



وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.