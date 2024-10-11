إصابة 17 شخص فى حادث تصادم مينى باص مع سيارة نقل على طريق مطروح

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 17 شخص بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم ميني باص مع سيارة نقل عند الكيلو 165 على طريق "مطروح - الإسكندرية الساحلى" في الاتجاه إلى الإسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الضبعة المركزي.

استقبل مستشفى الضبعة المركزي، كلا من "أمير نعماني زهران 29 سنة عامل من المنوفية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبد اللطيف محمد 45 سنة عامل من الشرقية مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ووائل عبد النعيم 28 سنة عامل من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمود محمد رمضان 29 سنة عامل من بني سويف اشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى وشريف ظريف 48 سنة عامل من بني سويف مصاب بكدمة في الصدر وشريف سيد محمود 30 سنة عامل من القاهرة مصاب بكدمه بالجانب الأيمن وعبدالرحمن سيد 30 سنة عامل من القاهرة مصاب بخلع بالكتف الأيسر وأحمد محمد عبداللطيف 28 سنة عامل من البحيرة اشتباه كسر بالحوض وطه جلال علام 23 سنة عامل من الغربية اشتباه كسر بالذراع الايمن وحسام أيمن محمد 26 سنة عامل من المنصورة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد شحاتة إبراهيم 22 سنة عامل من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وعبد الباسط جمال محمد السيد 43 سنة عامل من القاهرة اشتباه كسر بالقدم اليسرى ومحمود محمد علي 43 سنة عامل من القاهرة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وكسر بالزراع الأيمن ومحمد ابراهيم 28 سنة عامل من البحيرة كدمة بالعين اليمنى ومحمود محمد فوزي 30 سنة عامل من السويس كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد أيمن محمود 27 سنة عامل من الشرقية كدمة بالراس ومحمد أحمد محمد 33 سنة عامل من القاهرة كدمة بالركبة اليسرى.