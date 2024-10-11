أوباما يدعم هاريس فى بنسلفانيا.. ويحذر: دعم السود لترامب غير مقبول

كتبت : نهال أبو السعود

شارك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بفعالية انتخابية لصالح المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الامريكية كامالا هاريس مساء أمس، داخل جامعة بيتسبرج بولاية بنسلفانيا، حيث يستهدف الشباب لحثهم على التصويت لنائبة الرئيس في الخامس من نوفمبر.

خلال كلمته، هاجم أوباما منافس كامالا هاريس المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشأن عدة موضوعات منها الرعاية الصحية، والإجهاض، والهجرة، واقتحام الكونجرس وفي إحدى المرات قارنه بالدكتاتور الكوبي الراحل فيدل كاسترو، كما ذكر في كلمته الذين تأثروا بـ إعصار ميلتون في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد وانتقد ترامب لنشره معلومات مضللة حول استجابة الحكومة الفيدرالية للعواصف.

وقال أوباما: "لديك قادة سيحاولون المساعدة ثم لديك رجل سيكذب بشأن ذلك لتسجيل نقاط سياسية وهذا له عواقب .. فكرة محاولة خداع الناس عمدًا في أكثر لحظاتهم يأسًا وضعفًا، وسؤالي هو متى أصبح ذلك مقبولًا؟"

يأتي التجمع في الوقت الذي تظهر فيه استطلاعات الرأي أن ولاية بنسلفانيا، التي يُنظر إليها على أنها مفتاح الفوز في نوفمبر، متعادلة بين هاريس وترامب حيث يظهر استطلاع أجرته صحيفة ذا هيل تقدم ترامب بنقطة واحدة في الولاية بينما كشف استطلاع اخر تقدم هاريس بنسبة 0.7%

أثار الديمقراطيون مخاوف بشأن استطلاعات الرأي التي أجرتها هاريس بين الرجال، بما في ذلك الرجال السود واللاتينيين. واستخدم الرئيس الأسبق التجمع لمناشدة الناخبين الذكور بشكل مباشر يوم الخميس، وقال: "لقد لاحظت أن بعض الرجال يعتقدون أن سلوك ترامب المتمثل في التنمر وإهانة الناس هو علامة على القوة وأنا هنا لأخبركم أن هذه ليست القوة الحقيقية لأنك تعتقد أن هذا علامة على القوة، لأن هذا هو ما يعنيه أن تكون رجلاً؟ هل تقلل من شأن النساء؟ .. هذا غير مقبول".

وقال أوباما: "الرجال السود لا ينبغي لهم أن يدعموا هاريس لمجرد أنها سوداء، ومن جانبنا وقبيلتنا هذا هو التميز المعروض، ويجب مكافأته بحماسنا وعملنا".



