مبادرة "حياة كريمة" تطرح اللحوم بـ185 جنيها فى أطفيح بالجيزة

كتبت - مرام محمد

طرحت مؤسسة "حياة كريمة"، اليوم الخميس، كيلو اللحوم المستوردة بسعر 185 جنيهًا بمنفذها المتنقل بمركز ومدينة أطفيح، لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومواجهة جشع التجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأطلقت "حياة كريمة"، اليوم، أربعة منافذ متنقلة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في محافظة الجيزة، وذلك في مناطق (جنوب الجيزة، منشأة القناطر، الحوامدية، جنوب الجيزة، أطفيح).

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، إطلاق مرحلة جديدة لمبادرتها لتوفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة فى مختلف المحافظات.



وتهدف المبادرة إلى تسهيل وصول المواطنين إلى المنتجات الأساسية بجودة عالية وأسعار تنافسية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتخفيف العبء الاقتصادى وتحسين جودة الحياة للمواطنين.