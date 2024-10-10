ضبط 3 أشخاص لقیامھم بغسـل 50 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامى فى تجارة المخدرة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد إسماعيل

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على 3 أشخاص لقیامھم بغسـل 50 ملیون جنیه متحصلة من نشاطھم الإجرامى فى تجارة المخدرة وإتخاذ الإجراءات القانونیـة حیـالهم.

إستمراراً لجھود أجھزة وزارة الداخلیة الرامیة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامیة وحصر ورصد ممتلكاتھم وإتخاذ الإجراءات القانونیة حیالھم .

فقد إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غیر المرخصة بالتنسیق مع الأجھزة الأمنیة المعنیة بإتخاذ الإجراءات القانونیة حیال (3 عناصر إجرامیة "لھم معلومات جنائیة") لقیامھم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتھم إخفاء مصدرھا وإصباغھا بالصبغة الشرعیة وإظھارھا وكأنھا ناتجة عن كیانات مشروعة عن طریق (تأسیس الأنشطة التجاریة - شراء العقارات والأراضى والسیارات) .



وقد قدرت الممتلكات بـ (50 ملیون جنیه تقریباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونیة.



