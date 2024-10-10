تفاصيل إحالة عامل سرق محتويات من محل عمله بالجمالية للمحاكمة

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة عامل 4 لمحكمة الجنح المختصة، لاتهامه بسرقة محتويات من محل عمله في منطقة الجمالية.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل بورشة تشكيل معادن فى دائرة قسم شرطة الجمالية، وسرقة (٢ طبق نحاس - حلق ذهب - كيلو ونصف جرام " كسر نحاس" - 5 كيلو جرام "عملات قديمة") من داخل الورشة محل عمله، واعترف بارتكاب الواقعة على فترات بأسلوب "المغافلة"، وبالضغط عليه أرشد عن كافة المسروقات المستولى عليها لدى عملائه "سيئ النية" (4 أشخاص تم ضبطهم).

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالمخالفة لأحكام القانون.