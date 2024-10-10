البرازيل تشغل أول قطار "مونوريل" بمدينة ساو باولو

فاطمة شوقى

تسلمت البرازيل أول قطار مونوريل كهربائي من الصين، لتشغيله فى مدينة "ساو باولو" الكبرى بهدف التخفيف من التكدس المرورى الشديد الذى تشتهر به المدينة.



وذكر "تلفزيون بريكس" اليوم، الخميس، أن القطار هو الأول الذى تتسلمه البرازيل فى إطار صفقة بين البلدين تشمل 14 قطارا للعمل بمدينة "ساو باولو" ويتألف القطار من خمس عربات ويتسع إلى 600 راكب، كما يتمتع القطار بخاصية القيادة الآلية الكاملة دون الحاجة إلى سائق.



ومن جانبه، قال حاكم "ساو باولو" تاركيسيو دى فريتاس إن الحكومة البرازيلية تسعى بجد إلى إيجاد فرص للتعاون مع الصين فى ظل استمرار بكين فى تطوير التكنولوجيات الحديثة في مجال الطاقة، لافتا إلى أنه من المقرر توسيع نظام المونوريل فى المستقبل. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المونوريل فى مدينة "ساو باولو" البرازيلية فى النصف الأول من عام 2026.