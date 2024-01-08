65 مليون برميل خام ومتكثفات احتياطيات جديدة.. أهم اكتشافات 2022-2023

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول خطة طموحة لزيادة معدلات أنشطة البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وتنميتهما بهدف الحفاظ على معدلات الإنتاج وزيادتها، وخلال عام2022-2023 تم تحقيق 78كشفاً بترولياً جديداً بجميع مناطق مصر (59 كشفاً للزيت الخام و 19 كشفا للغاز الطبيعي في مناطق خليج السويس والصحراء الشرقية والصحراء الغربية والبحر المتوسط ودلتا النيل وسيناء )منها 4 اكتشافات للغاز الطبيعى فى مناطق الامتياز نطاق إشراف الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

وأوضح تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هذه الاكتشافات الجديدة أسفرت عن إضافة احتياطيات جديدة حوالي 65مليون برميل من الزيت الخام والمتكثفات (37) مليون برميل زيت خام، 28 مليون برميل متكثفات وحوالي 2100بليون قدم ۳ غاز .

وأشار التقرير ،إلى زيادة عدد أجهزة الحفر إلى 136 جهاز خلال العام (118 أرضى ، 18 بحرى في الحفر والإصلاح والإكمال مقارنة بالعام السابق حيث تم الاستعانة بـ 127جهاز.

وكان 2023 عامًا جديدًا من الإنجاز فى مسيرة قطاع البترول الداعمة للاقتصاد الوطنى رغم التحديات العالمية التى تتعرض لها صناعة البترول والغاز، إلا أن تلك الصناعة الحيوية نجحت من خلال جهود تطويرية فى تحسين الإنتاج والحفاظ على البيئة وخفض الانبعاثات واسترجاع غاز الشعلة.

ووضع قطاع البترول المصرى بوضع صناعة البترول والغاز لأول مرة على مائدة الحوار فى مؤتمرات المناخ خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر في شرم الشيخ العام الماضى، وشهدت تنظيم يوم خفض الكربون ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر لأول مرة على الإطلاق.

علاوة على ذلك يمضى قطاع البترول المصرى في تنفيذ مشروعات ومبادرات مختلفة لخفض وإزالة الكربون من عمليات الإنتاج للبترول والغاز ضمن استراتيجية شاملة تستهدف كل مراحل سلسلة القيمة للبترول والغاز، وذلك بالتوازى مع تنفيذ مشروعات للطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وذلك بالتوازن مع استمرار تأمين احتياجات السوق المحلى الكثيف الاستهلاك باحتياجاته من المنتجات البترولية (سولار –بنزين- بوتاجاز- غاز طبيعى).