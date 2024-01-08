‫تعرف على تفاصيل إنشاء محطات جديدة للميكانيكا والكهرباء

كتبت ـ أسماء نصار

تعد مصلحة الميكانيكا والكهرباء إحدى أدوات الإدارة المثلى للمنظومة المائية للوفاء بالاحتياجات المطلوبة لكل المنتفعين من خلال تحقيق المناسيب والتصرفات المطلوبة بالترع والحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف والبحيرات .

وتقوم وزارة الرى بصيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات اعتماداً على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الرى والصرف وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ .

وفى التقرير التالى نتعرف على تفاصيل مشروعات إنشاء المحطات الجديدة وأعمال الصيانة للمحطات القائمة:

1- جارى تنفيذ تجارب التشغيل لمحطتى تل العمارنة 1-2 بالمنيا، وإحلال محطة التحرير بالبحيرة

2- جارى طرح عمليات إنشاء محطة النصر 5 بالبحيرة ، ومحطة قلابشو الجديدة بالدقهلية

3- تدعيم مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة للمصلحة لضمان جاهزيتها فى حالات الطوارئ ، ومتابعة إجراءات إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي بالمنيا.

4- دعم الورش التابعة للمصلحة وتوفير مستلزمات التشغيل اللازمة لأعمال التأهيل والصيانة والعمرات.

5- التنسيق مع شركات الكهرباء لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات، والتأكيد على جاهزية المولدات وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات.

6- التوجيه بدعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية عند تنفيذ أعمال إحلال وتجديد المحطات.