اليوم السابع
Ads
الإثنين، 08 يناير 2024 05:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الصحة: الانتهاء من تقديم ملف إعلان مصر خالية من الملاريا

الإثنين، 08 يناير 2024 05:00 ص
وزارة الصحة: الانتهاء من تقديم ملف إعلان مصر خالية من الملاريا وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 قالت وزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من إعداد وتقديم ملف مصر خالية من الملاريا للحصول على شهادة الإشهاد من منظمة الصحة العالمية فى القضاء على الملاريا  حيث جاء ذلك نتيجة برامج التطعيم الوطنية المجانية الموسعة ضد الملاريا ما قلل معدلات انتشارها بصورة كبيرة ومكن الدولة المصرية من إعداد ملف الخاص تمهيدا لإعلان خلو مصر منها نهائيا.

وكان الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال : "إن الاستجابة المستدامة والمرنة للملاريا مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لإبطاء وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري والحد من آثارها".
 
ومن المتوقع أن يكون لتقلب المناخ آثار غير مباشرة على اتجاهات الملاريا من خلال، على سبيل المثال، انخفاض فرص الحصول على الخدمات الأساسية لمكافحة الملاريا وتعطيل سلسلة الإمداد بالناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية والأدوية واللقاحات. قد يؤدي نزوح السكان بسبب العوامل المناخية أيضًا إلى زيادة الملاريا حيث يهاجر الأفراد الذين ليس لديهم مناعة إلى المناطق الموبوءة.

 







الصحة

السكان

الملاريا

منظمة الصحة العالمية

القضاء على الملاريا

اعلان مصر خالية من مرض الملاريا

اليوم السابع بلس




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة