وزارة التعليم: لا نجاح أو رسوب بامتحانات الترم الأول لصفوف النقل

كتب محمود طه حسين

تنطلق امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل خلال يناير الجارى، وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول من أجل تقييم الطلاب ومعرفة نقاط القوة والضعف والتعرف على نتائج التحصيل، كما يحصل الطلاب على درجات في هذه الامتحانات لمعرفة مستواهم أو تقييمات بالألوان بالنسبة للطلاب في المرحلة الابتدائية، كما يعد الامتحان في الترم الأول بدون رسوب أو نجاح لأن درجات الفصل الدراسى الأول مكملة للترم الثانى وتحدد حالة الطالب نجاح أم راسب نهاية العام الدراسى، حيث قد يخفق الطالب في امتحان مادة بالترم الأول ويعوض هذا الإخفاق بالترم الثانى ويحصل على أعلى الدرجات ومن ثم ينجح في المادة التي تعثر فيها بامتحانات الفصل الدراسى الأول.

ووجهت المديريات التعليمية، الطلاب بالحرص على أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول، مشددة على أن غياب الطالب عن الاختبارات يؤثر على مستواه وأيضا درجاته بالعام الدراسى الحالي.

وكانت الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أرسلت خطابا إلى المديريات التعليمية باتخاذ الإجراءات التالية:

- تكليف إدارة المتابعة بالمديريات والإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرصد ومتابعة نسب الغياب في المدارس.

- مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحين عند إعداد جداول الامتحانات للعام الدراسي الحالي وفق الخريطة الزمنية، وعدم عقد أية امتحانات خلال أيام 6-7-8 من يناير المقبل .

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام في الفتره من 11 يناير المقبل إلى 24 من نفس الشهر إلكترونياً وفقاً لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

- وضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية وآلية عقدها واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سرية وانتظام سير الامتحانات.

- التشديد باتخاذ كافة الإجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة لامتحانات الشهادة الإعدادية.

- متابعة مدى فاعلية مجموعات الدعم واستمراريتها وتسخير كافة الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.