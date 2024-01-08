لقب عالمى من مايكروسوفت.. دورات بكفر الشيخ للحصول على لقب معلم مبدع خبير

كفر الشيخ - محمد سليمان

تعددت النماذج المشرفة في تعليم كفر الشيخ، من الحاصلين على العديد من الجوائز، والحاصلين على لقب معلم مبدع خبير من مايكروسوفت، على مستوى العالم في المسابقة العالمية، ويأتي ذلك فى ضوء دعم الوزارة للمعلمين المبدعين فى كافة التخصصات وبالاشارة إلى مبادرة المبدعين الخبراء (MIEE) وتأثيرها الإيجابي في تطوير أداء المعلم والذى يؤثر بالإيجاب على تطوير العملية التعليمية.

وتمكن تعليم كفر الشيخ من الحصول على 8 مراكز ولقب مبدع على مستوى العالم، منهم من حصل عليها ل 4 سنوات متتاليه، ومنهم من حصل عليها هذا العام 2023، للعام الأول، ففاز في المسابقة ونال اللقب هاني حمدان اسماعيل دهيم، معلم مبدع خبير، منسق استخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس، ومنسق أوفيس 365، والذي أسهم بدوره في نشر الوعي بتلك المسابقة، ومن ثم ازداد عدد المشتركين من كفرالشيخ ومنهم نال اللقب للعام الرابع، وهم إيمان عبدالحميد أحمد، معلم لغة انجليزية بمدرسة الشهيد حمدى الإعدادية بنين، ومنى مصطفى الشاذلي معلم العلوم بمدرسة الزهور الرسمية للغات، ومها عبد الحي، معلم العلوم، بمدرسة الزهور الرسمية للغات، كما حصل على اللقب أحمد عبدالله بظاظو، معلم مبدع خبير، للعام الثالث على التوالي، موجه أول تربية اجتماعية بإدارة دسوق التعليمية.

وتمكنت 3 معلمات من الحصول على لقب "معلم مبدع" هذا العام لأول مرة وهن: إيمان محمد أحمد، معلم التربية الفنية بمدرسة السعيدية بنات القديمة، وبوثينة محمود المرشدي، وكيل مدرسة العجوزين، وهمت مصطفى البنا، رئيس قسم المعلومات بإدارة دسوق التعليمية.

وأكد الحاصلون على لقب معلم مبدع خبير من مايكروسوفت، على سعادتهم بالحصول على هذا القلب العالمي، ليكونوا مدربين، لتدريب المعلمين لينالوا هذا اللقب.

من جانبه، قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، من هذا المنطلق قررت وزارة التربية والتعليم بتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، البدء فى إتاحة حصول المعلمين على البرنامج التدريبي (معلمى مايكروسوفت المبدعين الخبراء(MIEE)، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 3/12/2023 ، وجرى توفير نموذج الالكترونى لتسجيل المعلمين الراغبين فى التقدم للحصول عل لقب معلم مبدع، https://forms.office.com/r/SpWVtFpufW.

وأضاف عبد الله، أنه سيتم تنفيذ تدريب للمتقدمين، ليكون كل منهم تصبح "معلم ميكروسوفت المبدع الخبير"، وذلك من خلال (المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين CPD)، ويتضمن التدريب كل البرامج التي تؤهل المعلم للتقدم للحصول على هذا اللقب (مرفق جدول التدريب)، مؤكداً أن الحصول على الدورة التدريبية التمهيدية من خلال منصة (CPD)معيار أساسي لحصول المعلم على لقب معلم مبدع خبير، وسيتم تقييم المتقدم للحصول على اللقب من خلال لجنة تقييم ومعايير سيتم إعلام المتقدمين بها بعد الحصول على الدورة التدريبية.

كيفية التسجيل للاشتراك بالمسابقة العالمية

وأكد عبدالله، أنه تم تحديد النموذج الخاص بالتسجيل (يقوم المتقدم بمسح رمز الاستجابة السريع) A qr code on a screen، Description automatically generated، وفى حال الاستفسار عن البرنامج يتم التواصل مع هاني حمدان منسق البرنامج.

كيفية الحصول على لقب مبدع خبير

وقال هاني حمدان منسق البرنامج، لتحديد كيفية الحصول على لقب معلم مبدع خبير من مايكروسوفت، فيمكن لأي معلم ترشيح نفسه عن طريق عدة خطوات (4 خطوات)، الخطوة الأولى لابد أن يكون للمعلم حساب على موقع https://education.microsoft.com/، ويجب اكمال لبروفيل الخاص بالمعلم، وأخذ لينك للبروفيل بهذه الطريق، والخطوة الثانية يجب أن تحصل على كورس من الكورسات الكثيرة الموجودة على الموقع بشرط ان تختار كورس تحصل منه على 1000 نقطة، وبذلك يصبح المعلم، معلم مبتكر من مايكروسوفت، وهذه اول خطوة اساسية، والخطوة الثالثة، لكي تكون معلم مايكروسوفت المبدع الخبير، يقوم المعلم بإنشاء فيديو لمدة دقيقتين ، ويجيب على الأسئلة التالية، لماذا تعتبر نفسك خبيرا ومعلم مبدع يمكن أن ينضم لفريق الخبراء لمايكروسوفت ؟ و كيف استخدمت برامج ميكروسوفت بطريقة إبداعية داخل الفصل الدراسي الخاص بك ؟، وكيف كان تأثيرك على المعلمين المحيطين بك ؟، إذا تم اختيارك فى هذا البرنامج ما هي خططك المستقبليه؟، وبعد ذلك يملأ االمعلم، استمارة الترشح الذاتى (Self-Nomination Form) على الرابط: https://education.microsoft.com/microsoft-innovative -educator-programs/mie-expert.

وأضاف حمدان، الخطوة الرابعة، يتم رفع المشروع على الشبكة، وملأ استمارة الاشتراك على الرابط، ولابد من تجهيز رابط بروفايلك على شبكة مايكروسوفت، وصور تدل على قيامك بتدريب زملائك https://www.microsoft.com/MEA/educationexchangecompetition/?wt.mc_id=AID754207_QSG_EML_305799

معايير أخرى تحسن فرص المعلم فى الانضمام لبرنامج المعلم الخبير

وقال هاني حمدان، لابد أن يكون المعلم مشترك الحدث العالمى، Skype a thon، يكون المعلم اشترك فى الحدث العالمى، Hour of code، وأن يكون له نشاط بارز فى مجتمع المعلمين على الشبكة من حيث الكورسات والبادجات والنقاط التي حصل عليها وتفاعله مع باقى المعلمين والدروس التى تم رفعها على الموقع، https://education.microsoft.com/.