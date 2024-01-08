كبسولة × القانون.. 3 حالات تغلظ عقوبة الاختلاس

يوجه في بعض الأحيان لبعض الموظفين تهم الاختلاس، وقد يكون الاختلاس أموالا أو أوراقا بسبب الوظيفة، وتكون العقوبة في هذه الحالات السجن المشدد وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد في 3 حالات.
والمادة 112 من قانون العقوبات حددت الحالات الثلاثة التي تجعل العقوبة في جريمة الاختلاس تصل للمؤبد وهي:
ـ إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ـ إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ـ إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
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