قوافل "حياة كريمة" العلاجية تبدأ أعمالها بقرية أبو رماد جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تبدأ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة،اليوم الأثنين، اعمالها بالكشف الطبى على أهالى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر ، بعد الانتهاء من اجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب لمدة يومين أمس وأول أمس .

وكان "اليوم السابع" نشر خريطة القوافل العلاجية الشهرية التى تنظمها مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر، والتى تضم 7 قوافل طبية خلال يناير، حيث يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر مجاناً.

وكانت انطلقت القوافل خلال يناير الجارى الثلاثاء الماضى من مدينة القصير، وتحديدا من قرية الحمروين شمال القصير واستمرت فيها يومين، وانتقلت الخميس الماضى إلى قريتى مرسى حميرة ورأس حدربة التابعتين لإدارة شلاتين الصحية، ثم إلى مدينة حلايب السبت الماضى، واليوم بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، أيضا تستقر فيها اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

ومن المقرر ان تنتقل الأربعاء المقبل الى مدينة مرسى علم وتحديدا صحة الأسرة بوسط المدينة، وتستقر فيه أيضا لمدة يومين، ومن مرسى علم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتنتهى يومى 14 و15 يناير بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.