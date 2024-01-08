قوات وسائل الدفاع الجوي الأوكرانية تدمر صاروخا روسيا من طراز كيه اتش-59

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أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية الأحد أنه جرى على مدار 24 ساعة، الإبلاغ عن 29 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

ووفقا للتقرير المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فإنه طوال الأحد، شنت القوات الجوية الأوكرانية أربع غارات على المناطق التي تمركز فيها أفراد روس، ودمرت قوات وسائل الدفاع الجوي صاروخا موجها من طراز كيه اتش-59.

وأصابت القوات الصاروخية الأوكرانية موقع قيادة للقوات الروسية ومستودع ذخيرة ووحدة مدفعية، بحسب وكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

وبدورها شنت القوات الروسية 6 هجمات صاروخية و40 غارة جوية، بالإضافة إلى 21 هجوما باستخدام راجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، نتيجة الهجمات الروسية سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، وتعرضت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى للتدمير والأضرار.

وفي المجموع، وقع 29 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة طوال اليوم، ولا يزال الوضع العملياتي في شرق وجنوب أوكرانيا صعبا.