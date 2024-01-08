اليوم السابع
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الإثنين، 08 يناير 2024 05:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال الخليل

الإثنين، 08 يناير 2024 05:00 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال الخليل قوات الاحتلال الإسرائيلي
وكالات

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اندلعت الليلة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.

 







قوات الاحتلال الإسرائيلي

مخيم العروب

الخليل

الاحتلال




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