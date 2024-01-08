قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم العروب شمال الخليل

وكالات

اندلعت الليلة، مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل.

وقالت مصادر محلية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات حتى إعداد هذا الخبر.