قتلى وجرحى فى حادث تصادم بسبب الضباب فى كاليفورنيا الأمريكية

وكالات

قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم بين عشرات المركبات على امتداد طريق يغطيه الضباب في جنوبي كاليفورنيا.

وذكرت صحيفة لوس أنجليس تايمز الأمريكية الأحد أن التصادم الذي تضمن 35 سيارة وقع يوم السبت غرب بيكرسفيلد، ما أدى إلى إغلاق الطريق 24 ساعة، وفقا للسلطات.

وقال جيم كالهون، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة كيرن، للصحفيين، إن مستوى الرؤية كان لمسافة حوالي ثلاثة أمتار عندما وصلت أطقم العمل إلى مكان الحادث "الفوضوي".

ووقع الحادث على مسافة 800 متر تقريبا، وتضمن 17 سيارة ركاب و18 مركبة كبيرة. وقالت السلطات إنه تم إعلان وفاة شخصين في مكان الحادث ونقل تسعة آخرين إلى المستشفى مصابين بجروح طفيفة.